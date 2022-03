Fes exercici a casa amb les rutines del Cirque du Soleil

L’increïble Cirque du Soleil a més d’oferir-nos una fuga de la quarantena en deixar-nos veure alguns dels seus espectacles gratuïts cada divendres, ens ofereix la possibilitat de fer exercici amb els seus artistes del circ i atletes olímpics des de la comoditat de la nostra llar gràcies als seus vídeos amb programes de rutines.

Si has vist algun dels seus xous, com jo, t’hauràs sorprès per la força i elasticitat que tenen els seus atletes, ara imagina que són ells juntament amb els seus entrenats (alguns han estat medallistes olímpics) els que et posen rutines d’exercici setmanal.

Cada vídeo mostra rutines diferents de 15 minuts (més o menys), alguns t’ensenyaran a ballar com ho fan al xou de The Beatles, tindràs exercicis complets de gimnàs amb atletes de xou com Luzia o Zummanity, rutines de pilates amb medallistes olímpics o millora la teva elasticitat com només ells ho saben fer.

Trobaràs una àmplia varietat d’exercicis, tingues en compte que alguns són molt intensos i necessitaràs (sobretot en el que són rutines de gim) aparells. Altres, són més senzills per fer a casa. No oblidis escalfar bé doncs són rutines curtes i intenses.

Aprofita Cirque Connect, la pàgina amb vídeos gratis amb darrere de càmeres, xous i realitat virtual que el Cirque du Soleil va posar a disposició de tothom per la quarantena. Entra a la seva pàgina i busca CirqueFit o entra al seu canal de Youtube on trobaràs les rutines d’exercici. Fes exercici a casa amb el Cirque du Solil!, et deixem un dels seus vídeos perquè comencis a estar en forma, queda’t a casa!

Font: mujerde10.com