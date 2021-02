Pernil curat, enemic de l’osteoporosi

El pernil curat és un aliment d’alt valor biològic i contràriament al que molta gent pensa, no té tant de greix, i el que té és insaturat, similar al que conté l’oli d’oliva, per la qual cosa el seu consum pot incloure’s en qualsevol dieta d’aprimament. Té per tant un equilibrat perfil nutricional, pel qual es converteix en un element supersaludable.

Entre les seves propietats més destacables, trobem: