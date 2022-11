Pere Borrellas va sorprendre a Jordi Lestang al Trial de Fontaneda

En el Trial de Fontaneda, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, es va seguir la dinàmica habitual de pràcticament tota la temporada, l’emoció en les diferents categories va marcar el desenllaç de la prova organitzada per l’Andorra Trial Club (ATC). Les diferències entre els que es van jugar el triomf van ser mínimes.

Pere Borrellas (VERMELL), Jordi Ramonet (BLAU), Salvador Vilella (VERD) i Miguel Da Silva (GROC), van ser els triomfadors de les respectives categories. Cal esmentar que a Fontaneda hi van competir els Màsters, Joel Font va aconseguir la victòria.

En total van ser 31 els pilots que van acudir a l’última prova del calendari de trial 2022 de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). La climatologia va acompanyar als que van competir en la prova de l’ATC, el sol va brillar durant tota la jornada i va ajudar a recuperar la sensació de fred, normal a la tardor, a primera hora del dia.

A Fontaneda, el campió Lestang no va poder aconseguir el ple de triomfs

Jordi Lestang ha dominat la categoria VERMELL durant la temporada. Fa tres setmanes va revalidar el títol de campió d’Andorra, després de vèncer en totes les proves disputades fins aquell moment. El repte a Fontaneda era intentar vèncer en totes les proves del campionat. El pilot de la FMA va quedar molt a prop d’aconseguir el seu objectiu, però en un final molt ajustat Pere Borrellas el va superar per 3 punts.

En la categoria BLAU, Jordi Ramonet va tornar a vèncer, però amb un eficaç Jordi Nicolau que a Fontaneda no li va posar les coses fàcils. Al final només 3 punts els van separar en la classificació definitiva. Xavier Cristina, després de quedar a les portes del podi a Aixirivall, aquesta vegada el va obtenir sense tensions al final.

La categoria VERD va tenir, una vegada més a Salvador Vilella com a guanyador, assolint d’aquesta manera el ple de triomfs en el certamen de la FMA. Els esforços d’Àlex Lladó li van servir per a continuar llimant diferències respecte al guanyador. No obstant això, van resultar insuficients per a superar-lo, al final 7 punts entre tots dos. En aquesta categoria, la tercera posició del podi va estar molt lluitada i no es va decidir fins a l’últim instant. Rui d’Haro, Marc Deu i Alexia Lladó (única noia inscrita a la prova) van acabar el trial separats per la mínima diferència d’1 punt entre cadascun d’ells.

Classificacions del Trial de Fontaneda:

VERMELL: 1. Pere Borrellas, 3 punts, 2. Jordi Lestang, 6 p, 3. Ben DIgnanl, 15 p, 4. Gaudi Vall, 16 p, 5. Jordi Estany, 24 p.

BLAU: 1. Jordi Ramonet, 9 punts, 2. Jordi Nicolau, 13 p, 3. Xavier Cristina, 22 p, 4. Cristian España, 31 p, 5. Edgar Garcia, 39 p.

VERD: 1. Salvador Vilella, 7 punts, 2. Alex Lladó, 14 p, 3. Rui de Haro, 28 p, 4. Marc Deu , 29 p, 5. Alexia Lladó, 30 p.

GROC: 1. Miguel Da Silva, 8 punts, 2. Oriol Serrano, 22p.

GROC – Master: 1. Joel Font, 23 punts., 2. Marc Baró, 49 p.