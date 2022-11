Incendi a Sant Julià: Al març o abril vinents el Centre cultural ja podria estar operatiu

Un incendi que s’ha declarat aquesta matinada a la recepció del Centre cultural i de congressos lauredià, a Sant Julià de Lòria, ha provocat greus afectacions a la planta baixa de l’equipament i també a una part de la primera.

En el succés no hi ha hagut cap dany personal, però les flames han deixat el vestíbul totalment calcinat, mentre que les plantes baixes han quedat completament negades a causa de l’aigua caiguda pel funcionament del sistema automàtic d’extinció de la instal·lació, i també per la de les mànegues dels bombers en dur a terme les tasques d’extinció del foc.

Els Bombers han estat alertats pels volts de les quatre de la matinada i han aconseguit extingir les flames cap a dos quarts de vuit del matí. A hores d’ara s’estan efectuant tasques de neteja i de control per si encara queda algun punt calent, tot i que el cap de guàrdia del cos, Josep Ribera ha confirmat que el foc està completament extingit. El cònsol major, Josep Majoral s’ha personat al lloc dels fets pocs minuts més tard d’haver-se declarat el sinistre i ha seguit “in situ” tot el dispositiu desplegat pels bombers.

Malgrat que en aquests moments es desconeix amb exactitud què ha provocat el foc, Ribera sí que ha confirmat que el punt d’inici ha estat al vestíbul i que les flames s’han propagat molt feroçment i ràpid pel sostre de tota la planta baixa, incloent-hi la biblioteca. Així, ha assenyalat que els danys més greus s’han produït en aquest espai, tot i que a la primera planta també s’ha cremat alguna zona. En la resta de l’equipament, els danys han estat els que ha provocat l’aigua dels sistemes d’emergència, per tant, el foc no ha afectat cap dels dos auditoris ni a les dependències de l’Escola d’Art, La Trapa i els despatxos de les plantes inferiors.

Ribera ha posat en relleu que l’estructura de l’edifici tampoc ha patit cap dany, per la qual cosa “dins del que cap podem estar molt satisfets”. També ha apuntat que s’han dut a terme tasques de control a la Universitat d’Andorra (UdA), ja que s’ha omplert d’un intens fum.

En aquest sentit, s’ha passat un detector de monòxid de carboni per a veure que “els paràmetres siguin normals” i avaluar quan es pot reprendre l’activitat. Precisament, des de l’UdA s’ha informat que les classes es mantindran tancades durant la jornada d’aquest dimecres i que s’anul·la l’activitat lectiva, la qual es preveu reprendre a partir d’aquest dijous al matí.

Josep Majoral, ha declarat que “el Centre cultural és un emblema de la cultura de Sant Julià que avui ha estat tocat”. Des de les 8 del matí, la corporació s’ha posat mans a l’obra per a establir contactes amb les companyies asseguradores i també per a reubicar el personal del centre, que previsiblement es traslladarà a les dependències de l’edifici administratiu.

En l’àmbit econòmic, tot i que encara manca la valoració dels pèrits, Majoral ha assegurat que gràcies a la contenció de la despesa que s’ha anat fent durant aquests darrers anys es podrà afrontar els costos de les reparacions sense cap mena de problema “més enllà que després els danys estiguin coberts per les assegurances”.

També caldrà treballar per a reubicar les activitats culturals que hi havia organitzades al centre. En aquest sentit, ha apuntat que aquesta situació “em recorda una mica a l’època de la pandèmia, on ens vam haver de reinventar i ho tornarem a fer”. El cònsol s’ha mostrat convençut que d’ara endavant aflorarà “la part solidària de Sant Julià”, per la qual cosa s’espera la col·laboració de la part privada i es treballarà per a buscar altres dependències on poder dur a terme les representacions previstes.

Tot i que encara s’estan avaluant els danys ocasionats per l’incendi, Majoral ha posat en relleu que la voluntat del Comú és tenir rehabilitat completament el Centre cultural de cara als mesos de març o abril del 2023. “Espero que sigui abans, però en tot cas hem d’anar pas a pas”, ha afirmat.

Com a dada anecdòtica, dins la gravetat dels fets, cal esmentar que els gegants i gegantons, exposats al vestíbul de forma habitual, s’han pogut salvar i han quedat ubicats a una cantonada de la plaça de la Germandat fins que membres de la Colla Gegantera se’ls han emportat en un remolc.