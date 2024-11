Ordino: L’Escola d’Art engega la Capsa Pro amb tallers impartits per artistes reconeguts

El prestigiós artista, Manuel Luna, impartirà el primer taller a Ordino (Facebook Manuel Luna Art)

A Ordino, La Capsa, espais de creació proposa per a aquesta temporada cursos monogràfics amb la participació d’artistes de renom sota el nom de la Capsa Pro, una secció de l’escola d’art dedicada a fomentar la professionalització artística. El primer taller d’aquestes característiques tindrà lloc del 15 al 17 de novembre i l’impartirà Manuel Luna, artista membre del Grup GRECO (Grup de Realisme Espanyol Contemporani). El monogràfic serà sobre el retrat animal i servirà per a conèixer els mètodes, els materials, les formes i l’enfocament necessaris per a treballar-lo. Durant el curs s’executarà una obra de principi a fi, basada en una fotografia.

Aquesta tipologia de taller té un cost de 405 euros i una durada de 18 hores.

És previst fer un altre monogràfic el mes de febrer enfocat en el dibuix i que impartirà Jaime Valero, artista llicenciat en Belles Arts en l’especialitat de gravat i que utilitza l’oli, l’aquarel·la i el llapis indistintament. En el seu treball hi ha paisatges de mar, bodegons i especialment la figura humana.

D’altra banda, aquest divendres, 15 de novembre, a l’edifici sociocultural L’Estudi, La Capsa inaugura l’exposició de Roser Casanovas ,“El llenguatge de la natura” que a través d’aquarel·les ens convida a gaudir de la natura. L’artista assegura que la seva motivació a l’hora de crear es fonamenta en la preservació de la vida amb un profund respecte pel planeta i tots els seus elements.

Casanovas prové d’una família de pintors, però no va ser fins a l’edat adulta que va prendre consciència de les seves habilitats i es va iniciar en l’art pictòric de manera autodidàctica i després va seguir diferents formacions a escoles d’art del país. Experimenta amb tota mena de tècniques com el carbó, l’oli o l’aquarel·la, entre d’altres.

La mostra s’inaugura aquest divendres, 15 de novembre, a les 18 hores, i es podrà visitar fins al 14 de desembre.