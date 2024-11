La Molina, tercer final en alt de la Volta 2025

Victòria del doble medallista olímpic i campió del món, Remco Evenepoel, l’any passat a la Molina. Foto: La Volta

La 104a Volta a Catalunya es prepara per a viure al 2025 una edició d’altura on la muntanya hi tindrà una presència molt destacada. L’estació de la Molina, present a la Volta des de 2014, acollirà un final d’etapa de la prova WorldTour catalana, que es disputarà entre el 24 i el 30 de març de 2025. L’etapa compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

L’estació de la Molina ubicada al municipi d’Alp, a la comarca de la Cerdanya ha format part del recorregut de la Volta des de 2014, quan per primera vegada va acollir un final d’etapa que s’emportava el català i resident a Andorra, Joaquim (Purito) Rodríguez. Des de llavors han estat un total de 8 arribades de la Volta, l’última d’elles el 2023 amb victòria del doble medallista olímpic i campió del món, Remco Evenepoel.

Una Volta 2023 que serà recordada pel duel entre el ciclista belga i l’eslovè Primoz Roglic, que va acabar emportant-se la victòria de la 102 edició de la Volta Ciclista Catalunya, però no va poder anotar- se l’etapa de la Molina, ja que va quedar en mans d’Evenepoel després de realitzar un esprint majestuós davant del seu rival.

Abans però, la Molina havia acollit 7 finals d’etapa fins aquell moment. Al ja esmentat de 2014 amb victòria del català Joaquim (Purito) Rodríguez, s’hi sumen els de l’australià Ben O’Connor (2022), el colombià Miguel Ángel López (2019), el murcià Alejandro Valverde (2018 i 2017), l’irlandès Dan Martin (2016), i el del nord-americà Tejay Van Garderen (2015).

Amb una distància de 12,1km, un desnivell mitjà del 4,4% i rampes màximes del 15%, es tracta d’un port ràpid amb la part més difícil al començament i on l’espectacle està assegurat. Un port dur amb sortida des del municipi d’Alp, on els ciclistes hauran d’afrontar les primeres rampes complicades en aquesta part inicial. La llista d’antics vencedors mostra que pot ser una etapa molt decisiva de cara a la classificació general final.

El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, explica que per a Ferrocarrils “és un honor acollir a la Molina, un any més, una de les proves més decisives de la Volta. La Molina és una destinació cicloturista de referència, tant a l’estiu com a l’hivern i aquesta etapa culminarà a la nostra estació de muntanya en un escenari natural impressionant”. Afirma també: “Aquesta etapa no és només un repte esportiu, sinó un homenatge a la bellesa i l’exigència del ciclisme en alta muntanya. Confiem que tots els amants d’aquest esport gaudiran d’una experiència única i memorable i que l’arribada a la Molina esdevingui, una vegada més, un espectacle d’esport i natura que deixi una empremta en la història de la Volta Catalunya.”

Per la seva banda, Rubèn Peris, Director General de la Volta Ciclista a Catalunya celebrava el retorn de la Molina després d’un any d’absència; “Estem molt contents que la Molina aculli un final d’etapa el proper mes de març. És un port que ens agrada especialment ja que sempre ens ha ofert un gran espectacle, amb vencedors de gran renom mundial. Encara recordem l’esprint de Remco Evenepoel el 2023 davant de Roglic, que ens va fer vibrar i va mantenir el lideratge de la Volta emocionant fins a l’última etapa. Així mateix, volem mostrar la nostra satisfacció per continuar comptant amb els suport de les estacions de muntanya de FGC”.

La propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya va desgranant el seu recorregut a falta de poc més de quatre mesos per a la seva celebració. Quatre mesos que serviran per a confirmar els trams que uniran les diferents seus de sortida i arribada, i perquè els equips UCI World Tour decideixin quins corredors representaran els seus equips en la 104 edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Un prova que ha vist com els últims anys els millors ciclistes del món com Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Egan Bernal han escollit la prova catalana dins del seu calendari.