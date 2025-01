Olm 25è, Bartumeu 37è i Casanovas 41è a la Vertical de la Copa del Món, a l’Azerbaidjan

Oriol Olm en una imatge d’arxiu (AndorraDifusió)

Segon dia de competició a l’estació d’Shahdag, a l’Azerbaidjan, on aquest dissabte s’ha disputat la prova Vertical de la Copa del Món. De nou, Oriol Olm, Adrià Bartumeu i Marc Casanovas han estat els representants andorrans en una prova on han finalitzat en 25a, 37a i 41a posició, respectivament. La prova azerbaidjana és gestionada per l’equip de PGI (Pas de la Casa Grau Roig Internacional).

Aquest segon dia, els esquiadors andorrans han mostrat una millora notable, respecte a edicions anteriors. Olm, el millor classificat entre els del Principat es mostrava satisfet amb el seu resultat. Aquesta 25a posició ha estat el seu millor resultat de la modalitat, tot i ser un any en què no les estan preparant, ja que se centra en les proves olímpiques. El seu treball a l’estiu ha fet que hagi guanyat volum i musculatura, cosa que per a una prova com la Vertical li genera més dificultat, al ser d’una explosivitat extrema.

Per la seva banda, Bartumeu, ha aconseguit entrar en el top40 de la prova. En el cas de Casanovas, el seu 41è lloc entra dins de la seva adaptació a la categoria, ja que és el primer any de sènior.





Classificació

1.- Rémi Bonnet. SUI. 18.09.2

2.- Christof Hochenwarter. AUT. 18.39.2

3.- Maximilien Drion Du Chapois. BEL. 18.54.0

25.- Oriol Olm. AND. 21:03.6

37.- Adrià Bartumeu. AND. 22:14.9

41.- Marc Casanovas. AND. 22:41.2





El seleccionador nacional Xavier Capdevila valorava aquesta segona jornada dient que ha estat “bona prova dels tres esquiadors tenint present que cadascun dels tres té condicions diferents. L’Oriol ha mostrat que tot i no preparar la vertical, ha fet el seu millor resultat, això li anirà bé per a seguir amb la seva evolució. El Bartu, va començar més tard la pretemporada cosa que fa que el seu estat de forma sigui diferent. No està malament aquest top40. Pel que fa al Marc, és cert que serà un any difícil per a ell, simplement pel canvi de categoria i que s’ha adaptar als ritmes diferents de cursa”

Diumenge, els esquiadors tindran jornada de descans per a dilluns, a partir de les 5:30am (hora andorrana), disputar la prova individual.