Primera sessió del club de lectura, a Encamp, amb Claude Benet i el seu darrer llibre

El llibre “Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra”, de Claude Benet (Anem Editors)

El primer club de lectura de l’any 2025 a la Biblioteca comunal d’Encamp serà amb l’escriptor Claude Benet i la seva obra ‘Traces de la segona guerra mundial a Andorra’, amb pròleg de Josep Calvet i de l’editorial Anem Editors. Aquesta primera sessió del club de lectura tindrà lloc el dimecres, dia 22 de gener, a partir de les 19 hores.

Sinopsi

Malgrat que Andorra va ser un país neutral durant la Segona Guerra Mundial, els efectes de la contesa es van deixar sentir al Principat, ja fos pel pas de nombrosos refugiats, jueus i combatents que fugien del nazisme, ja fos per la presència de forces alemanyes a la frontera del Pas de la Casa, a través de la qual efectuaven incursions a les Valls per a intentar escapçar les xarxes d’evasió.

L’obra recull un seguit de traces d’aquest conflicte a Andorra i al Pirineu pròxim de la mà de Claude Benet, que ha esdevingut un dels especialistes d’aquesta temàtica. Entre aquestes traces el lector trobarà les dificultats que va tenir Andorra per a mantenir-se neutral durant la guerra; la misteriosa desaparició de Charles Peacock i els esforços passats i presents per a localitzar les seves despulles; el relat de Frank Gluck per a creuar la serralada des de l’Arieja enmig d’una intensa nevada o les restes trobades a tocar de l’estany de Couart ―prop de la frontera― d’un pare i un fill assassinats d’un tret.





Sobre l’autor

Claude Benet (la Guingueta d’Ix, 1950) va arribar a Andorra quan tenia set anys. Lingüistia de formació i de professió, ha estat durant més de quatre dècades ensenyant d’idiomes, tasca que ha compaginat amb l’activisme cultural i la participació en la vida associativa andorrana. Fa més de dues dècades va començar a investigar en arxius anglesos, francesos, espanyols i andorrans les conseqüències de la Segona Guerra Mundial al Principat, a més d’entrevistar-ne alguns dels protagonistes. Fruit de la seva recerca, el 2009 va publicar ‘Guies, fugitius i espies. Camins de pas per Andorra durant la Segona Guerra Mundial’ (Editorial Andorra), un treball que ara completa amb ‘Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra’.