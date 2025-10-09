Nou pas endavant del Govern per a protegir i preservar set espècies més de fauna en perill d’extinció

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha fet un nou pas per a preservar i potenciar la fauna i la flora amb l’objectiu de mantenir viva la riquesa de la biodiversitat del país. Així ho ha explicat el ministre que lidera la cartera, Guillem Casal, el qual ha presentat els set nous plans de recuperació d’espècies de fauna en perill d’extinció que ha aprovat el Govern. Amb aquest nou pas, ja són vint-i-dues les espècies per les quals el Govern ha aprovat un pla de recuperació amb la voluntat “de preservar la biodiversitat del país i frenar la seva regressió”, ha destacat el ministre.
Els plans de recuperació es desenvolupen d’acord amb el Reglament d’espècies de fauna protegides que llista les espècies en els diferents nivells de protecció (extingides, en perill d’extinció, amenaçades i protegides). Els plans de recuperació, previstos a la Llei de conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge, tenen com a objectiu analitzar la situació de les espècies en perill d’extinció, així com les causes de la seva situació, delimitar i programar les accions i actuacions necessàries per a conservar i recuperar les poblacions i els hàbitats.
Així, i en concret, el Govern ha aprovat aquells plans que permeten impulsar la recuperació de les poblacions de les set espècies següents:
Amfibis-anurs:
– El gripau (Bufo spinosus)
Rèptils-escatosos:
– La serenalla pallaresa (Iberolacerta aurelioi)
Ocells-estrigiformes:
– L’òliba (Tyto alba)
– El xot (Otus scops)
– El duc (Bubo bubo)
– El mussol pirinenc (Aegolius funereus)
Mamífers:
– El gat fer (Felis silvestris)
Amb la voluntat d’iniciar tan ràpidament com es pugui les actuacions per a preservar aquestes espècies, el Govern ja ha obert a concurs públic l’aplicació dels 7 plans de recuperació de les espècies per a engegar-ne el desplegament, un cop adjudicat a les empreses guanyadores de la licitació.
Els plans, tal com ha explicat Casal, estan redactats per experts en la matèria i també han estat validats prèviament per la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat (CENBA), que està constituïda per representants de Govern, dels Comuns, dels agricultors i ramaders, de la FACIP, de direccions de les estacions d’esquí, d’associacions de defensa de la natura, d’entitats de recerca i de federacions de vehicles motoritzats.