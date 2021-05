Mor l’exconseller general i enginyer Bonaventura Adellach

Aquest diumenge ha mort l’exconseller general i enginyer Bonaventura Adellach. A través de les seves nombroses publicacions va reflexionar sobre aspectes relacionats amb el país com la millora de l’urbanisme, la viabilitat de les estacions d’esquí per convertir-se en el motor econòmic que són a hores d’ara i la protecció del sector primari per a la conservació del patrimoni natural i cultural.