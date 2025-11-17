L’illa perd pes a la cuina

Durant anys, les illes han estat les protagonistes absolutes de la cuina contemporània. La seva capacitat per a integrar-se en distribucions obertes al saló, l’amplitud d’usos i el toc modern que aportaven les van convertir en gairebé imprescindibles. Tanmateix, les noves tendències marquen un canvi de rumb i posen en primer pla una alternativa que combina funcionalitat i calidesa: les taules.
En un moment en què tornen amb força els mobles que recorden la casa de l’àvia i el maximalisme es fa present en la decoració, la cuina recupera espais amb caràcter i autenticitat. Les taules, especialment les de fusta amb acabats antics o rústics, es presenten com a peces versàtils i plenes d’encant que desbanquen les illes sense perdre utilitat.
Un bon exemple és una taula tocinera* de fusta amb sobre de pedra que actua com a punt central de la cuina. Ofereix la mateixa funcionalitat que una illa, però amb un aire més acollidor i personal. La combinació amb terres de fusta en espiga, armaris en tonalitats suaus i detalls decoratius com plats a la paret accentua la sensació d’espai viu i amb ànima.
Així, la cuina que es porta ara aposta per recuperar el valor de les taules com a punt de trobada, espai de treball i element decoratiu que suma calidesa i tradició sense renunciar a la modernitat.
*Mobles auxiliars que estan destinats sobretot per a la cuina. Són molt típiques de les cases de poble on es fan servir com a taula de treball per a la confecció d’embotits casolans
Per Tot Sant Cugat
