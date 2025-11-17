La CCIS organitza una jornada sobre ciberseguretat adreçada a les empreses

La jornada se celebrarà el proper dijous, 20 de novembre (CCIS)
Organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), la jornada “Ciberseguretat 360°: Protegeix el teu negoci en l’era digital”, tindrà lloc el proper dijous, 20 de novembre, a l’Art Hotel, de les 9:30 a les 13:30 hores. L’esdeveniment compta amb la col·laboració d’Andorra Business, Andorra Digital, l’Agència Nacional de Ciberseguretat i el suport d’ACTINN.

El programa inclou una conferència inaugural a càrrec del divulgador, Bruno Pérez Juncà, taules rodones amb experts del país i especialistes del sector, i una demostració pràctica sobre com es produeix un atac informàtic i com prevenir-lo.

Amb l’organització d’aquesta jornada centrada en la ciberseguretat aplicada a les empreses i als professionals, la Cambra vol fomentar la cultura de la ciberseguretat dins les organitzacions i subratllar la importància de la formació contínua i sobretot de la prevenció.

La jornada reforça el compromís de la Cambra amb la formació i la prevenció en ciberseguretat, i s’emmarca en la seva aposta per impulsar la cultura digital a les empreses, donant continuïtat a iniciatives com la jornada “IA en acció”, celebrada al gener.

