Les propostes de Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic s’inclouran en l’Estratègia nacional

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest dimecres al migdia la segona reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC). La trobada, que s’ha dut a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per tal de respectar en tot moment les mesures per fer front a la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, ha servit per debatre les propostes efectuades pels membres de la comissió en relació a la futura Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic.

En total s’han recopilat 40 propostes, 34 de les quals es relacionen de forma directa amb l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic. Les 6 restants aborden conceptes relatius al propi funcionament de la Comissió, al desplegament de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), o relacionats amb la gestió energètica nacional.

Així, Calvó ha fet retorn als integrants de l’anàlisi de les aportacions rebudes, destacant que el 82% seran incorporades o són compatibles amb l’Estratègia. Aquestes propostes milloren els programes per caminar cap a la neutralitat carboni, d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència, i del mercat nacional de crèdit carboni.

Durant la reunió, també s’ha aprovat la composició de la Subcomissió Permanent de Treball Tècnic en el marc de la mobilitat (SPTTMM), per a abordar els aspectes lligats al transport i a la mobilitat, en un context de sostenibilitat. La Subcomissió quedarà integrada tant per membres del sector públic (Govern i Comuns), com del sector privat i associatiu.

Finalment, la segona reunió també ha permès al secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, explicar en quina fase es troba el desplegament reglamentari de la Litecc. En aquest sentit, ha fet especial incís en els nous instruments normatius aprovats per l’Executiu des de la passada reunió del mes de juliol.

Recordar que l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, és l’eina o full de ruta per assolir la neutralitat en carboni de cara al 2050, en consonància amb el compromís adquirit per Andorra prop dels Estats Membres del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i sota el paraigua de l’Acord de París.