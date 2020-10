Nou cribatge a usuaris i treballadors de El Cedre per descartar asimptomàtics

La situació sanitària al Centre sociosanitari El Cedre preocupa al Govern i per això aquesta mateixa setmana es tornaran a fer les proves diagnòstiques de la COVID-19 a tots els treballadors i usuaris del Cedre amb l’objectiu és detectar si hi ha alguna persona que, a hores d’ara, estigui en procés d’incubació del virus. Així ho han indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué, que han comparegut aquest tarda per informar de la situació en el centre.

D’aquesta manera, Piqué ha explicat que actualment hi ha 25 usuaris afectats per la COVID-19 i que la cadena de transmissió s’hauria originat a través d’un professional no sanitari asimptomàtic.

Martínez Benazet i Piqué han destacat que tots els residents positius pel virus es troben a l’àrea especial COVID-19 del Cedre, ubicada a la cinquena planta del centre. En aquest sentit, ambdós han assenyalat que a les 22 habitacions habilitades se n’ha sumat una altra després d’unes obres de millora. De manera simultània, dues habitacions s’han convertit en dobles per tal d’acollir un matrimoni i dues usuàries que ja formaven un nucli de convivència amb anterioritat. Una situació que podria repetir-se en el futur si fos necessari amb altres parelles de convivents.

El titular de Salut ha recordat que en aquest tipus d’instal·lacions sociosanitàries “els professionals estan molt a prop de les persones ateses, ja que necessiten l’ajuda dels cuidadors”. Per aquest motiu, Joan Martínez Benazet ha remarcat l’existència dels protocols, que es revisen constantment, per reduir al màxim les possibilitats de contagi de coronavirus entre els usuaris. Uns protocols que, per molt que se segueixin escrupolosament, no poden evitar del tot la possibilitat de contagis. Per aquest motiu, ha posat en relleu Piqué, “el temps de resposta és clau i els cribratges constants han permès actuar amb més rapidesa”.

D’altra banda, els dos responsables sanitaris han recordat que periòdicament es fan proves a la resta de centres sociosanitaris del país i que a hores d’ara no s’ha detectat cap positiu en cap altra instal·lació.

Finalment el ministre ha afirmat que El Cedre garanteix tots els paràmetres de bioseguretat exigibles, en especial pel que fa a la separació total entre l’àrea COVID i la resta d’instal·lacions. Així ho confirma l’auditoria duta a terme per part de l’experta en aquest àmbit Glòria Cruceta.