L’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls es connectaran a través d’un ascensor d’ús públic

Els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, han presentat avui el projecte de connexió vertical entre el carrer Ciutat de Valls i l’avinguda Príncep Benlloch. El nou ascensor, que s’habilitarà en una parcel·la de lloguer annexa a l’edifici d’habitatges destinats a persones amb risc d’exclusió social i a despatxos per a entitats d’acció social que promou la Fundació Privada Armor, el dissenyarà i construirà el mateix equip tècnic que està executant l’obra adjacent i podria ser una realitat abans que finalitzi l’any.

La cònsol major ha volgut agrair públicament les facilitats per a fer realitat el projecte, tant per part de la Fundació Armor com de la propietat de la parcel·la, que es lloga durant 15 anys per 1.500 euros mensuals. Ha mostrat la satisfacció del Comú d’Andorra la Vella perquè finalment pugui ser realitat un projecte anhelat durant molt de temps.

Conxita Marsol ha subratllat que aquesta connexió vertical afavorirà la mobilitat dels vianants tot superant una barrera com és la connexió entre l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls, un dels carrers més densificats de la parròquia i que presenta un desnivell accentuat. L’ascensor permetrà unir els dos carrers i minimitzar el pas de persones en un tram especialment complex perquè el carrer i les voreres són molt estretes. L’aparell, amb sortida al tram superior a la confluència dels carrers Ciutat de Valls i Bonavista, facilitarà els desplaçaments a peu i en reduirà el temps utilitzant les diverses connexions verticals que hi ha a la parròquia d’Andorra la Vella, com l’ascensor de la Quirola que es troba a l’avinguda Príncep Benlloch i que connecta amb la zona de Tobira.

Aquest curs vinent escolar, a més, s’incorporarà de manera progressiva una part de l’alumnat del Lycée Comte de Foix a l’escola del Roc de Ciutat de Valls. La nova connexió podria permetre descongestionar de busos escolars la zona tot afavorint l’ús entre els alumnes de la nova connexió vertical.

El nou projecte és una acció més que impulsa el Comú d’Andorra la Vella per a millorar els desplaçaments en una parròquia que els darrers anys està guanyant espais de passeig i connexions verticals, i que potencia l’ús del transport públic amb circuits freqüents i a un preu simbòlic de 0,10 € el viatge.