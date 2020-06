L’Artalroc reobre les portes amb l’exposició ‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha visitat aquest dimarts a la tarda juntament amb els fills de l’artista, Joan i Marc Monegal, i la comissària, Carme Soler, l’exposició ‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’. La mostra ha pogut obrir les portes al públic, després que quedés suspesa temporalment l’obertura prevista pel mes de març a causa de la situació generada per la COVID-19. Així, i coincidint amb la represa de la tercera fase de les activitats econòmiques aquest passat dimarts 2 de juny, la sala d’exposicions de l’Artalroc ja ha acollit els primers visitants per veure l’exposició de primera mà.

“Cal tornar a omplir de vida els espais culturals i museístics del país, per això hem decidit, juntament amb la Taula de Museus, implementar la gratuïtat de tots els centres museístics del país durant el mes de juny”, ha recordat Riva durant la visita a l’exposició amb la premsa. L’exposició romandrà oberta al públic fins al proper 13 de setembre.

L’obertura de la mostra al públic s’ha fet seguint tots els criteris de seguretat marcats pel Ministeri de Salut i permet fer un pas més, més enllà de les pantalles. Durant la situació de confinament, ‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’ s’ha pogut veure de manera virtual a través de les xarxes socials i ara es permet la visita presencial enriquint així, encara més, la visió de les obres. La iniciativa virtual del Ministeri va tenir la voluntat de seguir oferint una oferta cultural de qualitat a la població, malgrat el tancament temporal de les instal·lacions nacionals i el confinament general de la població.

L’exposició que acull l’Artalroc és una mostra retrospectiva amb la finalitat de ressaltar tant la riquesa creativa com la riquesa del llenguatge plàstic de Joan Monegal. Un passeig a través de la selecció de més de quaranta peces, que són les obres clau i rellevants de l’evolució de l’artista. Pintures depurades en detalls simbòlics, descriptives en concepte; estètiques geomètriques en què el joc de formes configura un llenguatge autèntic i personal; la pintura al tremp com a tècnica expressiva, i finalment, la creació del seu llenguatge plàstic: les veladures integradores.

Joan Monegal Castells, nascut a Manresa, va trobar a l’Andorra dels anys seixanta la pau i la tranquil·litat necessàries per desenvolupar la part més productiva i madura de la seva obra. Va ser aquí on va prendre la decisió vital de dedicar-se plenament a la pintura i va entrar de ple en una intensa fase de creació i producció artística. Aquest fet va acabar de definir i consolidar el seu llenguatge pictòric així com la decisió de pintar al del tremp, una tècnica que a través de les veladures li permetia expressar millor que l’oli tot allò que volia transmetre amb la seva obra.