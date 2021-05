La Subcomissió de mobilitat aposta per la reducció del preu de l’ús del transport públic

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha encapçalat la segona reunió de la Subcomissió permanent de treball tècnic en el marc de la mobilitat (SPTTMM). En la trobada s’han recollit les propostes dels membres de la subcomissió en relació als objectius específics de la futura Estratègia i de les accions previstes per a la seva implementació per a assolir la descarbonització del sector de la mobilitat al 2050.

Així, els membres de la subcomissió han ressaltat que cal avançar en la reducció del preu de l’ús del transport públic, per afavorir una mobilitat sostenible. A més, també han fet altres propostes com ara fomentar la sensibilització i l’educació en temes de mobilitat, prioritzar diferents modes de transport col·lectiu de qualitat que no estiguin condicionats a la intensitat del trànsit rodat.

Per altra banda, també s’ha apuntat la necessitat de fomentar els desplaçaments a peu, integrar en els plans d’ordenació urbanística parroquial les accions en matèria urbanística previstes a l’estratègia. Finalment, i en aspectes de caire econòmic, s’ha proposat la reducció d’impostos per empreses que inverteixin en vehicles sense emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, especialment d’aquells vehicles destinats al sector industrial o de mercaderies.

Aquesta segona reunió ha comptat amb la presència de 22 membres de la subcomissió, i per a facilitar la participació en tractar-se d’una reunió telemàtica, s’han utilitzat plataformes digitals interactives de preguntes i respostes per dinamitzar la participació dels assistents.

L’òrgan consultiu es va trobar per primera vegada el passat mes de març i té l’encomana de seguir i revisar la futura Estratègia nacional de mobilitat sostenible aprovada pel Govern. Cal recordar que els objectius globals de l’ENMS són assolir la reducció del 50% de les emissions de CO 2 de la mobilitat interna al 2030 i la neutralitat en carboni de la mobilitat de cara al 2050. Tots ells, estan definits per la Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic (Litecc) i les encomanes definides a la declaració d’emergència climàtica, així com els compromisos internacionals vigents.

La Subcomissió s’ha emplaçat en una nova trobada al juny d’enguany per valorar la proposta de participació destinada a la ciutadania en general un cop hagin estat integrades les propostes dels membres de la subcomissió, i la nova proposta d’objectius específics i accions per a la implementació de l’Estratègia.