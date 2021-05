Campanya conjunta dels Bombers i l’AGIA amb consells sobre com actuar en cas d’incendi a la llar

El director adjunt del Cos de Bombers, Jordi Farré, i el president del col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, han presentat aquest dijous la campanya de sensibilització en cas d’incendis a la llar. Farré ha indicat que de les 247 actuacions que van fer-se el darrer any, 88 van ser en edificis; per aquest motiu, han preparat un gràfic explicatiu específic que recull com actuar en cas de foc a l’immoble.

Així, el director adjunt de Bombers ha exposat per exemple que si el foc es troba a la llar pròpia, cal evacuar l’edifici amb la resta de convivents –si és possible agafar-ne les claus per poder-les donar als Bombers–, trucar al 118, baixar per les escales i avisar els veïns. Si per contra hi ha fum a l’escala però el foc no és al immoble propi, cal tancar la porta, avisar els Bombers, mantenir la calma i esperar que el cos d’extinció arribi al lloc dels fets.

En aquest sentit, Farré ha recordat que “en els incendis, la majoria de les víctimes no moren pel foc, sinó per la inhalació de fum”, pel que “és necessari que tothom sàpiga com actuar”. És per això que es compta amb la col·laboració de l’AGIA, que tal com ha apuntat el seu president, “ajudarà a distribuir la infografia entre totes les comunitats que es gestionen des del col·legi a través dels gestors immobiliaris”.

Farré i Galobardas han assegurat que aquesta és una primera col·laboració, però que properament se’n faran d’altres per temes com l’estocatge de material inflamable a pisos, escales o aparcaments o la prevenció i manteniment de llars i xemeneies –l’any passat van fer-se 33 sortides relacionades amb aquesta casuística–.