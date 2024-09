La Seu organitza la 4a edició de BioBlitz per a conèixer els ocells, els peixos i la vegetació del Segre

Cartell anunciador del quart Bioblitz a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest pròxim diumenge, 29 de setembre, de les 9:30 a 13:30 hores, tindrà lloc el quart BioBlitz al riu Segre, al seu pas per la Seu d’Urgell. Aquesta sortida guiada tindrà com a lloc de trobada el Pont de la Palanca, al marge esquerre. El BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana “molt interessant” adreçada tant a nens com a adults que pretén, per una banda, donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies d’un espai mentre que, alhora, es fa inventari de la biodiversitat, i per l’altra, permet que els ciutadans prenguin consciencia de la biodiversitat i de la natura d’un espai proper a la ciutat com és el riu Segre.

En aquesta jornada es realitzarà l’estudi de 3 grups biològics: els peixos, que mitjançant la tècnica de la pesca elèctrica es podran inventariar, la flora i els ocells. Cal destacar que aquestes jornades les realitzen experts en cada àmbit d’estudi i, això, permet tenir un inventari d’espècies molt acurat de la biodiversitat, sent a la vegada una activitat d’educació ambiental molt interessant gràcies al coneixement dels experts.





Inscripció prèvia i gratuïta

Per tal d’assistir a l’activitat cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme Seu a: www.turismeseu.com/bioblitz/ L’activitat, és gratuïta però les places són limitades. S’aconsella portar prismàtics, roba còmoda, aigua, gorra, protecció solar i esmorzar (opcional). Aquesta activitat és dirigeix a adults i a nens i nenes a partir de 8 anys.

Aquest any, com l’any passat, el bioblitz es realitza al riu Segre per a conèixer la diversitat de l’ecosistema fluvial. Els grups biològics a estudiar seran els ocells, la vegetació i la ictiofauna (peixos). Com a resultat de l’estudi realitzat l’any 2023 es van inventariar 34 espècies de flora, 21 d’ocells i 5 de peixos.

Pel que fa als dos primers bioblitz realitzats al municipi, que es van dur a terme al Pla de les Forques, un hàbitat més forestal, s’hi van inventariar 3 grups biològics: papallones, bones bioindicadores de l’estat ambiental del municipi, flora i ocells. Com a resultat d’aquest estudi es van inventariar 80 espècies de flora, 32 d’ocells i 18 de papallones.

Des de l’Àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es valora molt positivament la realització de la jornada ja que es va poder apropar la natura al ciutadans d’una manera lúdica i atractiva, per aquest motiu s’ha organitzat la jornada d’aquest diumenge.