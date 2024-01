La Ligligan Parul a les illes Filipines

Parols de les illes Filipines (Getty images)

La Ligligan Parul és una festa que destaca per les seves impressionants llanternes, conegudes com a “parols”, que són considerades símbols d’esperança i llum en la cultura filipina. La paraula “ligligan” es tradueix com “competició” en tagal i, de fet, aquesta celebració implica una competició de disseny i il·luminació de parols entre diferents comunitats i entre els mateixos fabricants, que participen en concursos per a crear les llanternes més impressionants, utilitzant diverses tècniques, materials i colors. Els parols sovint incorporen simbologia cultural i es dissenyen amb una gran varietat de formes i mides.

Els participants es dediquen a aquesta competició amb passió, i els parols són creats amb detallades decoracions, des de patrons geomètrics fins a representacions artístiques de la natura i la religió. La competició no només destaca la destresa artística dels participants, sinó que també fomenta el sentiment d’unitat i orgull en les comunitats que s’hi involucren.

La Ligligan Parul té lloc principalment a Pampanga, una província a Luzon, la més gran de les illes Filipines. En particular, la ciutat de San Fernando és coneguda com la “Ciutat de les Llanternes” i és l’amfitriona de la celebració anual. La ciutat atrau milers de visitants locals i estrangers que volen ser testimonis d’aquesta espectacular demostració de creativitat i llum.