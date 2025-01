La grip, en auge des de fa unes setmanes

Una dona amb grip DCStudio / freepik)

Alerta perquè ha començat l’epidèmia de grip al Principat d’Andorra. El Ministeri de Salut ha informat que durant les darreres quatre setmanes la taxa d’incidència s’ha anat duplicant cada setmana i, actualment, és de 287 casos per 100.000 habitants. A partir del 23 de desembre els casos han anat a l’alça. La franja d’edat més afectada és fins als 4 anys. De les mostres positives, el 30% ho han estat pel virus de la grip B, però també s’ha constatat un alt nombre d’infeccions pel virus de la grip A, el respiratori sincicial i el Rhinovirus.

A Catalunya, l’escenari és proporcional

La grip a Catalunya es manté amb una clara tendència a l’alça, amb 294 casos per cada 100.000 habitants, superant així el nivell de transmissió que es considera “moderat”, tal i com ha reconegut el Departament català de Salut amb dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Són dades corresponents a la setmana passada i actualitzades aquest dimarts mateix. Per això, el Govern català fa una crida a prendre consciència i tenir precaució i, especialment, a que es protegeixi la gent gran i s’augmenti la vacunació dels col·lectius més vulnerables a nivell sanitari.





Font: AndorraDifusió / RàdioSeu