FEDA Cultura incrementa un 36% els visitants en les seves activitats de 2024

Inauguració de l’exposició ‘la Sisena Extinció’ (FEDA Cultura)

FEDA Cultura, la branca cultural de FEDA, ha tancat un 2024 de rècord, superant els 10.000 visitants entre les diferents activitats que organitza. Concretament, entre les persones que han visitat l’MW Museu de l’Electricitat, el Camí hidroelèctric d’Engolasters, i altres activitats que s’han realitzat, s’ha assolit la xifra de 10.404 assistents, la qual cosa suposa un increment de gairebé un 36% respecte al 2023.

Sobre aquestes dades, la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha manifestat que “des de 2009, l’equip del museu ha dedicat els seus esforços a donar a conèixer una part de la història d’Andorra, a explicar com generem electricitat d’origen renovable i a transmetre la importància de cuidar el nostre planeta, arribant a un total de 85.500 persones”. Alcázar ha remarcat que “el creixement constant demostra que la proposta de FEDA Cultura, centrada en la sostenibilitat i l’educació, connecta amb públics diversos”.

Entrant al detall, cal destacar que tant l’MW Museu de l’Electricitat com el Camí hidroelèctric d’Engolasters han registrat les millors dades de sempre, rebent un total de 6.435 i 2.377 visitants respectivament, mentre que 1.592 persones han participat en les activitats dutes a termes a altres espais, que van des dels centres escolars a fires, com la Serenalla o Enfira’t, o una activitat familiar a l’Illa Carlemany. Una altra dada remarcable és el creixement dels tallers i visites amb el públic escolar, que el 2024 han tingut un total de 3.600 assistents en les diferents activitats. L’espectre d’activitats organitzades per FEDA Cultura es completa amb tallers familiars, visites guiades a les exposicions temporals com ‘La Sisena Extinció’ d’Alain Ernoult, la programació de les Nits d’Estiu i l’acolliment de diversos actes institucionals.

Així doncs, i amb dades de rècord, s’afronta la renovació de l’MW Museu de l’Electricitat per a aquest 2025. “Amb la pròxima reforma, volem consolidar el museu com a punt de trobada per a la comunitat, fomentant l’intercanvi d’idees i oferint experiències enriquidores” ha dit Alcázar.

Actualment, i fins a l’inici de les obres, l’MW Museu de l’Electricitat exposa les obres seleccionades d’Una mirada sostenible, el concurs fotogràfic de FEDA Cultura, que enguany també va assolir el rècord de participants amb una vuitantena de fotògrafs.

Els resultats de 2024 i la previsió de reforma del museu refermen l’aposta de FEDA per la cultura i l’educació i per ser un motor sobre la divulgació de la sostenibilitat i la transició energètica.