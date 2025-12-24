Grups locals actuaran al nou Seu Vintage Rock

La programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes, a la Seu d’Urgell, continua aquest cap de setmana i inclou, entre les novetats, la nit ‘Seu Vintage Rock’, una nova vetllada que permetrà escoltar grups de la ciutat en ple Nadal a la Sala de Festes Guiu. La cita és aquest dissabte dia 27 de desembre, a la nit (23.00 h) i a partir d’aquella hora passaran per l’escenari les bandes Froy Lands, De Cañas, Hot Mirindas i Flanders. L’objectiu de la festa és oferir actuacions en directe amb segell urgellenc i “una selecció musical variada per a ballar celebrar i retrobar-nos”, tal com han explicat des de l’Ajuntament.
Prèviament, la jornada de dissabte començarà amb l’obertura del Parc de Nadal, a partir de les 11 del matí a la Pista Polivalent. Des de 2/4 de 12 del matí, al carrer Regència d’Urgell hi haurà un tastet de swing i jam session amb We Swing Pirineu. Ja a les 3 de la tarda, la programació jove del Món Màgic oferirà la novetat del ‘Bubble Football’ (futbol bombolla), que es podrà gaudir a la plaça de Joan Sansa. A les 6, a la Sala de Sant Domènec començarà el Quinto organitzat pel CAU, mentre que a Regència d’Urgell a la mateixa hora (18 h) hi haurà un concert de ranxeres amb el grup Pirimex. I la música continuarà a les 8 del vespre a l’Ateneu Alt Urgell, amb l’actuació de Dan Peralbo.
Pel que fa a diumenge, al llarg del dia hi haurà la ‘Barraca de Nadal’, amb tallers i inflables per a joves a partir de 12 anys. Estarà oberta al Centre Cívic l’Escorxador al matí (11.30-13 h) i a la tarda (15-19 h). També a la tarda (18 h), a la Sala de Teatre l’Única, la companyia Guilla Teatre hi presentarà l’espectacle de titelles ‘Bruixanteris’. I per a cloure el cap de setmana, al vespre (19 h) la soprano Eva Sauret i l’acordionista Cati Plana oferiran un concert de ‘Cants a la mare i l’infant’, a la Sala de la Immaculada.
Aquestes i moltes més activitats d’aquestes dates nadalenques a la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu es poden consultar al detall al web www.radioseu.cat/agenda.