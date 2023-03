FEDA patrocina un projecte de l’alumnat del Lycée Comte de Foix sobre fonts renovables

Albert Moles i Salvan Olivier (al centre) amb els alumnes que seran patrocinats (FEDA)

El director general de FEDA, Albert Moles, i el proviseur del Lycée Comte de Foix, Salvan Olivier, han signat aquest dijous un conveni de patrocini, pel qual FEDA donarà suport a un projecte de catorze alumnes del Lycée relacionat amb l’aprofitament de les energies renovables per a la calefacció.

FEDA està compromesa amb la divulgació de la transició energètica i la sostenibilitat, elements cabdals de l’activitat de l’organització, i especialment en l’àmbit educatiu. Precisament, amb el projecte s’aprofundeix en aquest objectiu a través de la producció amb energies renovables d’una manera aplicada.

La iniciativa consisteix a col·laborar amb una empresa de Nantes en la fabricació d’un sistema de calefacció aero-solar de baixa tecnologia, ecològic i econòmic, per a habitatges. La instal·lació consta d’una part de panells i un microcontrolador que regula l’eficiència de la calefacció autònomament.

Es calcula que el sistema permet estalviar un quart del consum de calefacció d’un espai de 40m2. Moles ha expressat la satisfacció que suposa per a FEDA donar suport a un grup d’alumnes que s’ha implicat de manera addicional a la seva formació regular en un projecte alineat amb l’activitat, els objectius i els camps de lideratge de l’organització. Salvan, per la seva banda, ha agraït el suport sense el qual el projecte no seria possible i ha felicitat els alumnes per la implicació en aquest camp.

Els alumnes marxaran a Nantes del 5 al 10 de març i, seguint amb l’esperit de tot el projecte, utilitzaran el tren per a minimitzar-ne la petjada de carboni. Tres dels dies seran dedicats íntegrament a pràctiques dins l’escola col·laboradora, Enerlog, amb formacions en enginyeria per a construir els panells. També rebran formació sobre programació de microcontroladors Arduino.

A més a més, faran visites de caràcter cultural i per a conèixer una empresa naval. Els alumnes compartiran el projecte a través de les xarxes socials mitjançant l’etiqueta #FEDAsuma. A la tornada de l’estada formativa presentaran el panell fabricat al MW Museu de l’electricitat.

A més, visitaran diferents infraestructures de FEDA, per a conèixer com es treballa, a escales més grans, l’eficiència energètica, la producció d’electricitat amb fonts renovables i les solucions per a la transició energètica. Moles ha destacat que el jovent és un ambaixador per a divulgar la importància de les energies renovables i els ha animat a formar-se per a desenvolupar noves solucions durant la seva carrera professional.