Andorra i la Comissió Europea tracten aspectes tècnics del projecte d’Acord d’associació

Segona ronda de negociacions de l’any entre Andorra i la Comissió Europea (SFGA)

Andorra i la Comissió Europea mantenen aquest dijous i divendres la segona ronda de negociació de l’any en què, com s’havia convingut des del desembre, els equips debaten aspectes tècnics de la normativa europea que Andorra hauria de reprendre amb l’Acord d’associació, sense debatre sobre les qüestions més polítiques d’aquest projecte.

A més, i com ja havia anticipat el secretari d’Estat d’Afers Europeus en funcions, Landry Riba, s’ha demanat que totes les conclusions que s’assoleixin durant aquests dos dies hauran de ser inscrites amb la menció sota reserva perquè el Govern entrant pugui validar-les o reveure-les si així ho considera. Aquesta és la mateixa metodologia que ja es va emprar fa 4 anys durant el procés que el Govern està en funcions.

Entrant al detall, l’agenda d’aquesta ronda ha inclòs converses sobre la normativa en matèria de duana, clima, reglamentació tècnica dels productes i propietat intel·lectual. Així, és previst que durant la ronda d’aquest divendres les dues delegacions puguin debatre sobre la normativa en matèria de medi ambient, transports, seguretat alimentària, agricultura i comerç.

Així mateix, durant la jornada d’aquest dijous també s’ha mantingut un breu intercanvi preliminar sobre el ‘non paper’ de serveis financers que la Unió Europea va enviar al desembre a Andorra, Mònaco i San Marino, un document inicial de la Unió Europea sobre aquesta temàtica.

En aquest sentit, Andorra ha sol·licitat a la UE informació complementària en alguns dels aspectes inclosos en aquest document preliminar. La Comissió Europea i Andorra s’han emplaçat a una reunió entre experts per a aprofundir en aquesta qüestió i disposar d’informació necessària per a poder construir una posició de negociació.

La pròxima ronda per a la negociació està prevista per al proper 20 d’abril, en una sessió per la qual el Secretari d’Estat també ha sol·licitat que contingui una agenda tècnica, vist que tot hi ser després de les eleccions, probablement es dugui a terme encara sense un nou govern constituït.