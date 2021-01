Excel·lents sensacions davant l’inici de les GSeries 2021

En un any particularment difícil, Àlex Bercianos i el seu equip han preparat amb la intensitat habitual les GSeries 2021. Així doncs, després de mesos d’intens treball arriba el moment de recollir el fruit del qual s’ha sembrat, aquesta vegada, amb la incertesa que provoca una situació sanitària molt complicada que, a més, és motiu de canvis notables de manera imprevista, que poden modificar el normal desenvolupament de qualsevol activitat. Malauradament, les GSeries no són una excepció.

Com bé ha comentat Bercianos en alguna ocasió: “Cal intentar abstreure’s de la difícil situació que estem passant i tenir tot preparat per quan arribi el moment d’iniciar la competició”. Doncs bé, aquest moment està molt a prop i l’equip del Circuit Andorra espera l’instant en què els vehicles comencin a evolucionar sobre la pista gelada de l’esmentat escenari.

El màxim responsable de les instal·lacions del Port d’Envalira ha comentat alguns canvis, obligats per la Covid19, que afectaran les GSeries: “Seguirem el mateix protocol que vam posar en pràctica fa tres setmanes, quan es va disputar el meeting d’Andorra del Trophée Andros. Així doncs, totes les persones que hagin de realitzar una funció concreta en el Circuit Andorra (organitzadors, pilots, mecànics, premsa …) hauran de passar una prova TMA. Una vegada confirmat el resultat negatiu d’aquesta, podran entrar a les instal·lacions i exercir la labor corresponent”.

Quant a les expectatives que ha generat la G1 i les GSeries 2021 en general, segons Bercianos, “són sense cap dubte excel·lents. He comentat en diferents ocasions que si la climatologia ens ajuda una mica, la pista està en immillorables condicions. Aquesta conjuntura s’ha donat aquests últims dies. Estic convençut que els participants gaudiran d’un escenari en perfecte estat. No cal dir, que és el que es mereixen. Per cert, parlant de participants, cal destacar que les llistes d’inscrits estaven tancades, amb les graelles completes, a falta de quasi una setmana per el meeting”.

Inscripció de luxe entre els GIAND, amb Xevi Pons, “Cohete” Suarez i el retorn de Gerard de la Casa, Albert Llovera i Nil Solans

GIAND. Cal destacar la presència de l’equip ELEGANT DRIVER al complet, amb Xevi Pons i Miquel Socias (vencedors de les últimes edicions del certamen), que compartiran un GIAND, mentre que en un segon vehicle els pilots seran; José ‘Cohete’ Suarez i Gil Membrado.

En la mateixa categoria, esmentar la presència en la pista gelada del Circuit Andorra de Gerard de la Casa i Albert Llovera, En aquesta ocasió, Llovera lliure d’altres compromisos té previst disputar, per primera vegada, el campionat al complet.

Nil Solans, l’únic pilot que fins al moment ha estat capaç d’aconseguir el títol en les GSeries i en els Ice Gladiators, és a dir, amb cotxe i amb moto respectivament, també competirà al volant d’un GIAND. Així doncs la categoria tindrà una graella amb tres guanyadors de les GSeries: Xevi Pons, Miguel Socías y Nil Solans.

2 Rodes Motrius (2RM). Està cridada a ser la categoria amb la inscripció més nombrosa de les GSeries 2021. Absent el campió 2020, Carles Porté, sembla que Àlex ‘Sito’ Español, (subcampió en el 2020), podria ser el pilot a batre. El pilot de l’ACA Esport no ho tindrà fàcil per a defensar la posició de podi de la passada edició. Pilots tan experimentats com els catalans Ramón Cornet o Marc Jimenez, seran rivals complicats de superar.

Side by Side (SBS). Donant un cop d’ull ràpid a la llista d’inscrits provisional, sembla que entre els SBS es repetirà la gran rivalitat que va haver-hi l’any passat entre Cyril Ferrei (campió 2020) i els germans Le Potier.

La novetat entre els SBS serà José Roger Chalmeta, que després de ser el millor l’any passat entre els GIAND, s’ha passat als buggys amb l’objectiu de sorprendre els millors especialistes de la categoria.

ICE Gladiators (Motos). La categoria, organitzada conjuntament amb la Federació Motociclista d’Andorra, tindrà com a pilot de referència al campió 2020 del certamen, Cristian España. El seu germà Xavier, Alfredo Gómez i Maxime Emery (guanyador de l’AMV Cup – Trophée Andros del 2007), seran, amb tota seguretat, els autèntics outsiders d’una categoria que de manera habitual també proporciona emocions fortes en la pista.

Les GSeries 2021 es posaran en marxa, en el traçat habitual del Circuit Andorra, el dissabte (dia 9) a les 16.00 hores, amb la disputa de les mànegues d’entrenaments lliures de les diferents categories. L’inici de les finals està previst a les 20.30 hores mentre que els podis dels guanyadors es faran a les 23.00 hores. Malauradament, per motius de tots coneguts, la G1 se celebrarà sense la presència de públic en les instal·lacions del Circuit Andorra.