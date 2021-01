Grandvalira evacua el telecabina del Tarter per un problema en el motor.

L’avaria tècnica, que és important i s’ha originat en un aparell elèctric, ha tingut lloc cap a les 9.15h del matí i ha afectat unes 15 persones que es trobaven en aquell moment al giny.

Tot i que la frenada ha estat brusca, no hi ha cap ferit. Els equips de l’estació han informat primer les persones que hi havia a les cabines i després han procedit a l’evacuació amb arnesos.