Títol: Estimat idiota

Autor: Cristian Olivé

Pàgines: 216

Editorial: Rosa dels Vents

Portada del llibre “Estimat idiota”, de Cristian Olivé

Sinopsi

Si el romanticisme més convencional es troba en perill d’extinció, l’Adrià serà un supervivent o un pobre idiota? Contradictori i immadur, el nostre protagonista voldrà recuperar en la vida adulta l’adolescència que no va poder tenir de jove perquè l’hi van prendre. Maldestre, frustrat i resignat, no es rendirà en la seva particular recerca de l’amor vertader, encara que hagi de trobar-lo a Grindr o de matinada a la discoteca.

Després d’una ruptura imprevista, es veurà immers en un triangle amorós que el posarà contra les cordes. I conviurà amb els prejudicis i els estereotips d’una societat que avança lenta i els d’un col·lectiu que es llança massa pedres a la seva pròpia teulada.





Font: lacasadellibro