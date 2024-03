Felicitació institucional a Presentació Farràs pels seu 106è aniversari, la persona de més edat de la Seu

Presentació Farràs amb el pastís i les flors en els seus 106 anys (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, han felicitat en nom de la Corporació Municipal a Presentació Farràs Vilanova pels seus 106 anys. L’alcalde urgellenc i la regidora s’han desplaçat, aquest dimarts, fins a la Llar de Sant Josep, on hi viu, per a felicitar-la personalment i li han lliurat un ram de flors i un pastís d’aniversari.

L’homenatjada ha estat acompanyada en aquesta visita institucional pel personal assistencial i per bona part dels usuaris i usuàries d’aquest centre residencial per a gent gran. La Presentació Farràs és la persona de més edat de la Seu d’Urgell. Nascuda l’any 1918 al Pla de Sant Tirs, poble del municipi de Ribera d’Urgellet, té 3 fills, 6 nets i 9 besnets.