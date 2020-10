Espot s’autoimposa l’aïllament domiciliari per contacte amb un positiu

El cap de Govern, Xavier Espot, segons ha informat el Govern, manté a partir d’aquest dimarts al vespre aïllament domiciliari degut al seu contacte amb un positiu per COVID-19 en el decurs d’una reunió de treball mantinguda aquest matí.

Malgrat que les autoritats sanitàries han recomanat una vigilància passiva, per un principi de prudència i tenint en compte que el cap de l’Executiu tenia previstes els pròxims dies diverses reunions i actes públics, Espot ha decidit romandre aïllat el temps considerat com a període d’incubació i seguir estrictament les instruccions marcades per Salut.

Espot continuarà exercint la seva tasca al capdavant del Govern telemàticament. Així doncs, el Consell de Ministres de demà es durà a terme de manera semi-presencial. Durant la reunió setmanal, els membres de l’Executiu analitzaran l’evolució de les xifres epidemiològiques per tal de prendre les decisions escaients.