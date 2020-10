Andorra comparteix la gestió dels centres escolars en temps de pandèmia amb els homòlegs iberoamericans

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, presideix aquest dimarts –juntament amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i el secretari general de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació la Ciència i la Cultura (OEI), Mariano Jabonero– la XXVII Conferència iberoamericana de Ministres d’Educació. La reunió, que Andorra organitza i acull de forma telemàtica, s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern. Un dels objectius d’aquesta trobada és que els Estats participants puguin compartir les seves experiències sobre com els sistemes educatius s’han adaptat a les circumstàncies imposades per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Precisament, Vilarrubla ha explicat que a Andorra, una vegada es va decretar el tancament dels centres educatius al març, es va facilitar l’ensenyament telemàtic amb diferents accions, com és el cas de la distribució de dispositius informàtics entre els alumnes que no en tenien i l’habilitació de connexions a internet. A més, des del ministeri es va crear una pàgina web per aglutinar tota la informació que vinculava educació i COVID-19.

“Compartim les nostres experiències educatives en els temps de la pandèmia, que ha pogut fer cada país per reforçar els seus sistemes educatius i l’oportunitat per revisar que podem millorar”, ha assenyalat la responsable d’Educació i Ensenyament Superior.

Així mateix, davant els ministres d’educació iberoamericans, Ester Vilarrubla ha posat en relleu el cribratge massiu que es va dur a terme a la comunitat educativa –estudiants i personal dels centres– per garantir un retorn a les aules amb les màximes garanties sanitàries i alhora amb les màximes condicions de normalitat possibles.

D’altra banda, la ministra ha destacat la singularitat de l’estructura educativa del país amb la coexistència de tres sistemes: l’andorrà, l’espanyol i el francès. Durant la conferència, també s’han abordat aspectes relatius a la innovació, la transformació digital o la formació al llarg de la vida, així com el paper de l’educació en el desenvolupament sostenible. Un seguit d’elements que esdevenen reptes comuns i oportunitats per a la cooperació entre els països de la Conferència Iberoamericana.