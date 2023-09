Espot defensa el compromís d’Andorra per a accelerar els ODS

Xavier Espot i, en segon terme, la ministra Imma Tor (SFGA)

Durant la segona jornada de treball a Nova York, en el marc de la celebració de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides, el cap de Govern, Xavier Espot, ha pres part de la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La trobada ha estat convocada pel president de l’Assemblea General, Dennis Francis, i té la voluntat d’accelerar el progrés d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb el compromís polític al més alt nivell de vertebrar accions transformadores de cara al 2030.

Espot ha participat en la taula de diàleg d’alt nivell ‘Unitat i Solidaritat: Enfortir el sistema multilateral per millorar el suport, la cooperació, el seguiment i la revisió dels ODS’, on ha volgut deixar clar el “ferm” compromís d’Andorra per a seguir avançant i accelerar cap al compliment dels ODS. Per aquest motiu ha defensat la voluntat de reforçar el multilateralisme “perquè és el mitjà” per a arribar a assolir aquells objectius que encara manquen a nivell mundial. “Es tracta de viatjar junts, cap a un món millor sense deixar ningú enrere.”

El cap de Govern ha apuntat que el país i la ciutadania que hi viu és “altament sensible a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic”. Per aquest motiu ha recordat les diverses mesures que s’han implementat els darrers anys per a mitigar les emissions d’efecte d’hivernacle que es generen al país, sent la construcció i la mobilitat els que més en generen. Ha explicat que de l’entrada en vigor de la gratuïtat del transport públic, ara fa un any, els viatges han augmentat un 70%, “hem millorat la mobilitat i hem reduït l’emissió de gasos i, per descomptat, hem contribuït a alleugerir la càrrega econòmica de les famílies”. Així també ha explicat que la legislació actual ja preveu que totes les noves construccions al país hagin de tenir un consum quasi nul d’energia, ajudant a pal·liar els efectes de les calefaccions.

Més enllà dels objectius climàtics, Espot també ha explicat que, tal com ja es recollia en l’informe voluntari sobre la implementació dels ODS que va presentar Andorra el 2022, es constata els avenços que ha fet el país en particular en la protecció dels grups els més vulnerables, amb el Pla nacional de la infància i l’adolescència o la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

La taula de diàleg ha estat moderada el president de la República de Moçambic, Filipe Jacinto, i la primera ministra d’Islàndia, Katrin Jakobsdóttir. En la mateixa taula també han intervingut els presidents i primers ministres de 22 països, entre ells Turquia, Ucraïna, Iran, Ruanda, Mònaco, Xina, el Japó o Romania, entre d’altres.





Andorra i les Illes Maldives signen un Acord d’Exempció de Visats

En el marc de la celebració de l’Assemblea General de les Nacions Unides, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat pels Afers Exteriors de les Illes Maldives, Ahmed Khaleel, ha signat un Acord d’exempció de visats entre els dos països.

Aquest acord permetrà als ciutadans dels dos països estar exempts dels requisits de visat per a entrar i sortir dels respectius territoris, transitar-hi i romandre-hi temporalment com a turista. Tor ha agraït la celeritat en què s’ha signat aquest acord tenint en compte que les Illes Maldives és una destinació popular entre els ciutadans d’Andorra.

Finalment, el cap de Govern, s’ha desplaçat a la recepció oferta pel president dels Estats Units d’Amèrica, Joe Biden, als caps de delegació que participen en el Debat General de les Nacions Unides.