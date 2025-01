Escaldes reparteix 2.700 racions d’escudella

Els cuiners acabant de preparar l’escudella (comuee)

La plaça dels dos Valires d’Escaldes-Engordany ha estat l’escenari, aquest migdia de divendres, on s’ha preparat la tradicional escudella de Sant Antoni. Els Amics del Pont dels Escalls ha comptat amb la col·laboració de la Unió Pro-Turisme per a preparar aquest plat tan hivernal que ha ajudat a passar millor el fred. El conseller de cultura i promoció econòmica, Valentí Closa, ha volgut agrair la feina que han dut a terme ambdues entitats que han repartit fins a 2.700 racions d’escudella que s’ha començat a cuinar des de primera hora del matí.

Closa s’ha mostrat satisfet de poder festejar, un any més, la tradicional escudella de Sant Antoni. En aquest sentit, el conseller ha manifestat que “aquest any tornem a tenir el tradicional plat per a acompanyar l’escudella que molta gent l’acaba guardant com a record”. En l’acte d’avui també hi han assistit altres membres de l’equip comunal. Tots ells han volgut degustar una de les racions d’escudella que ha estat preparada a base de 250 quilos de verdures (carabassa, col verda, pastanaga, api, porro i patata) i 290 quilos de carn (vedella, cansalada viada de porc, careta de porc, gallina, botifarra blanca i negre, bringuera, pilota i ossos de vedella, porc i pernil).