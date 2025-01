Arrestat un jove per possessió de droga i dos homes per alcohol al volant

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Detencions per possessió de substància estupefaent i per donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Aquesta matinada de divendres, el servei de Policia Policia ha arrestat un jove de 20 anys amb 0,3 grams de cocaïna a l’exterior d’un bar de Canillo i dues persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Es tracta d’un home de 42 anys controlat, també a Canillo, amb una taxa d’alcoholèmia de 0,94 i d’un altre conductor, de 48 anys, arrestat amb un positiu d’1,46 després d’haver sortit d’un aparcament del carrer de la Unió, d’Escaldes-Engordany, sense respectar la senyalització ni horitzontal ni vertical.