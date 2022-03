Encamp acollirà la 12a edició del Congrés mundial de Turisme de Neu i Muntanya que es farà l’any 2024

Encamp serà la parròquia amfitriona de la 12a edició del Congrés mundial de Turisme de Neu i Muntanya que es farà l’any 2024. La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha agafat el relleu del congrés durant l’acte de cloenda d’enguany, celebrat aquesta tarda a la capital.

La cònsol major ha felicitat l’organització de l’11 edició del congrés, que ha comptat amb l’acolliment de Canillo, i ha agraït “a tots els ponents i participants les seves aportacions realitzades durant els dos dies de l’esdeveniment”. A més, ha destacat que en “un món accelerat com l’actual, aquests espais de debat i reflexió són indispensables per assolir els reptes que ens presenta el futur, i encara més en aquest present on la incertesa protagonitza la gran majoria de les nostres decisions, tant en l’àmbit públic com el privat”.

La futura edició del congrés té previst incorporar el ‘wellness‘ com un dels eixos principals de les diferents ponències i activitats que desenvoluparà. Mas ha assegurat que l’edició que es farà a Encamp permetrà “reflexionar” sobre la qüestió del benestar i tractarà la felicitat lligada al turisme, posant sobre la taula algunes qüestions com: “El veritable motiu pel qual viatgem és per ser feliços? Creiem que els elements intangibles propis d’una destinació condicionen l’estada d’un turista? Pensem que les destinacions de turisme de muntanya i neu situen la felicitat dels nostres visitants i dels nostres ciutadans al centre de les decisions?”.

Finalment, la cònsol major ha convidat a tothom a assistir al futur esdeveniment per “aportar coneixement i compartir talent i experiències“, assegurant que serà “un autèntic plaer acollir-los a tots l’any 2024 per mostrar-los una altra part del nostre país i contribuir amb l’experiència a que siguin una mica més feliços”. I és que Encamp “és un territori ric en patrimoni natural i cultural, una destinació de turisme esportiu i familiar, on hi trobareu una de les estacions d’esquí i de muntanya més grans d’Europa. Un territori que ha viscut una enorme transformació econòmica i social derivada del turisme”.