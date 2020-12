La Massana obliga a netejar les miccions dels gossos i a instal·lar cendres a les portes dels locals

El Comú de la Massana ha aprovat la modificació de l’Ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i del medi natural. Per aquesta, s’obliga a portar una ampolla d’aigua per netejar les miccions dels gossos. La normativa també inclou la prohibició d’embrutar els espais públics, realitzar la prova per determinar el genotipatge i facilitar la identificació dels animals a requeriment dels agents de circulació o del medi.

També s’ha afegit un article que obliga als propietaris de bars i restaurants a instal·lar cendrers a l’entrada de local i s’insta als usuaris a dipositar-hi les burilles per evitar embrutar els carrers i voreres.

Una novetat destacada de l’Ordinació fa referència als incompliments de la normativa per part de menors d’edat. Es preveu que enlloc de pagar una sanció els menors puguin realitzar treballs a la comunitat per reparar els danys ocasionats. La naturalesa de l’activitat tindrà relació amb els fets comesos pel menor i sempre d’acord amb els seus tutors.

També s’ha incorporat un article referent a l’acampada. A partir d’ara, caldrà tenir una autorització quan se superin les tres tendes i es podrà exigir una fiança que cobreixi les despeses de recollida d’escombraries i de restauració del medi natural en cas d’incompliment de les obligacions.

La cònsol menor, Eva Sansa, ha volgut remarcar que hi ha altres punts que no són nous però que cal matisar i emfatitzar ja que repercuteixen en l’harmonia a la via pública. És el cas de l’obligació dels propietaris de treure la neu i el glaç del tros de voravia que toca la seva façana. També ha recordat l’obligació d’efectuar la tria selectiva dels residus.

D’altra banda, Sansa ha anunciat que s’està acabant de redactar el reglament que regularà la circulació de vehicles motoritzats.