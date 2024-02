El SAAS licitarà un nou concurs públic per al servei del transport sanitari assistit intern no medicalitzat

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) licitarà properament un nou concurs públic per al servei del transport sanitari assistit intern no medicalitzat davant la renúncia del contracte vigent, en data 8 de febrer, per part d’ATS, la concessionària actual.

El SAAS inclourà al plec de bases les noves condicions recollides en el conveni col·lectiu negociat entre empresa i treballadors. L’empresa concessionària mantindrà la prestació de serveis fins a l’adjudicació del nou concurs, tal i com preveu la llei.