Dia de concentració i preparació dels 10km individuals en clàssic per a cloure els Mundials júnior

Gina del Rio entrenant i provant el material per a la cursa de divendres (FAE)

Després de sumar dues medalles, un or i un bronze, Gina del Rio tancarà els Campionats del Món júnior d’esquí de fons de Planica, a Eslovènia, demà divendres amb els 10km individuals en clàssic. La cursa començarà a les 10 hores. Avui dijous la fondista de la FAE ha estat entrenant suau per a fer front a la cursa de 10km de demà, que serà en aquest cas en clàssic. És per això que l’staff ha estat treballant en el canvi de material per tal d’adaptar-lo a la disciplina.

A més, durant el matí l’equip ha fet diferents tests, dels quals també ha participat Del Rio per tal concretar els esquís que portarà demà divendres a la carrera. La cursa està prevista per les 10 hores i Del Rio l’afronta amb la tranquil·litat d’haver fet molt bona feina en les dues anteriors curses, amb l’or a la prova Sprint de dilluns i un bronze a la cursa de 20km mass start de dimecres.