El PS porta al Consell General els accessos a la història clínica compartida

La presidenta del Partit Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, formularà una pregunta al ple del Consell General del 18 de juny per conèixer, en primer lloc, quins són els professionals de la salut del ministeri de Salut que tenen accés a la història clínica compartida, i en segon lloc, quin és el grau d’accés que aquests professionals tenen, i quins controls i restriccions s’hi han establert.

L’any 2017 es va aprovar la llei de drets i obligacions dels usuaris i els pacients, on s’especifica quines institucions tenen accés a la història clínica dels pacients del sistema sanitari andorrà. Els socialdemòcrates recorden que el 29 d’abril, a conseqüència de l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 es van adoptar mesures excepcionals addicionals en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica compartida. “Volem tenir accés a una sèrie de dades que aquest decret no acaba de concretar, com ara els terminis d’accés a la informació, a quines dades poden accedir (si a tota la història compartida o només una part), amb quins objectius, com s’ha regulat i si s’han creat fitxers electrònics al respecte”, ha detallat Susanna Vela.