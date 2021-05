El ministeri de Cultura licita la realització d’un reportatge sobre la farga i el martinet del Madriu

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per a la filmació i edició d’un reportatge sobre la conservació, estudi i revaloració de la farga i del martinet del Madriu. En el marc del conveni signat entre el Ministeri i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror es preveu la realització d’un arxiu audiovisual i l’edició d’un reportatge de 25 minuts que ha de servir per respondre a la necessitat de disposar de material de qualitat per difondre i sensibilitzar sobre el programa.

Cal recordar que és considerat un bé d’interès cultural i patrimoni mundial i, per tant, la restauració del mateix requereix la creació d’una documentació completa i la més exhaustiva possible. D’acord amb la filosofia de transparència i divulgació que promou la UNESCO per a la gestió dels béns patrimoni mundial, es necessita un material audiovisual de qualitat per difondre el programa i sensibilitzar al gran públic sobre els valors d’aquests béns patrimonials excepcional.

D’altra banda, aquest contracte permetrà dotar el Ministeri de Cultura i Esports i la Comissió de Gestió d’un fons audiovisual per desenvolupar futures accions de difusió i comunicació.

El concurs nacional, de procediment obert i modalitat ordinària estarà obert fins al pròxim 17 de juny. Els interessats poden descarregar els plecs de bases de manera gratuïta als llocs web www.tramits.ad o www.e-tràmits.ad, i per als que prefereixin recollir-lo al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper segons preus públics vigents, l’endemà de la demanda.