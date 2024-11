El concert solidari “Andorra amb València” recapta 815 euros per a ajudar als afectats per la DANA

Una de les actuacions del concert solidari de diumenge (Creu Roja Andorrana)

Diumenge a la tarda, la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, cedida gratuïtament, va acollir un emotiu concert solidari sota el lema “Andorra amb València”, on la música i la literatura es van unir per un propòsit comú: oferir suport a les persones afectades per la DANA a València. Durant cinc hores, més de 20 artistes van compartir el seu talent i la seva solidaritat amb el públic, amb l’objectiu d’ajudar en la reconstrucció de les zones malmeses i en la reactivació de l’economia local.

L’esdeveniment, impulsat per Juli Barrero i Toni Fernández, va comptar amb la col·laboració de més de 20 artistes del país, nombrosos voluntaris i el suport de la Creu Roja. Malgrat que la resposta ciutadana va ser més reduïda del que s’esperava, es va aconseguir una recaptació de 815 euros, que seran destinats íntegrament a ajudar a reactivar l’economia local i a oferir suport a les famílies afectades per la DANA. En total, s’han obtingut 720 euros a través de la venda d’entrades i 95 euros gràcies a les aportacions realitzades mitjançant la “fila 0”, a través del número de Bizum 07400.

Des de l’organització es valora positivament la col·laboració de tots els assistents: “Tot i que sempre ens agradaria fer una mica més, no hi ha ajuda petita, i és amb aquestes petites ajudes que es construeixen els pilars de la solidaritat.” Va destacar, Juli Barrero, agraït per la solidaritat i la participació dels assistents a l’esdeveniment.

Des de la Creu Roja, “volem expressar el nostre més sincer agraïment a tots els artistes, col·laboradors, voluntaris i assistents per la seva solidaritat i compromís. Cada gest de solidaritat, per petit que sembli, fa una gran diferència”. Es recorda que tothom qui vulgui continuar col·laborant i fer la seva aportació pot fer-ho fàcilment a través de Bizum, seleccionant l’opció “fer una donació” o “donar a una ONG” i introduint el codi 33512.