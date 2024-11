Vuit policies andorrans reben una formació d’alt nivell durant sis setmanes amb el GEO espanyol

Quatre agents del Grup d’Intervenció de la Policia (GIPA) i els quatre aspirants a formar-ne part han completat una formació d’alt nivell amb tres membres del Grup Especial d’Operacions de la Policia Nacional espanyola, el GEO, que s’han desplaçat a Andorra durant sis setmanes per a fer possible el curs. El GEO, que gaudeix d’un gran prestigi i reconeixement internacional, és el grup d’elit del cos policial veí especialitzat en operacions d’alt risc. El seu homòleg a Andorra, el GIPA, s’ha format històricament tant amb el GIGN francès com amb aquest grup, amb el qual manté unes excel·lents relacions.

La formació, impartida pels seus especialistes, s’ha centrat en tècniques per a operacions d’assalt i escorcolls, basades en les que s’apliquen en l’àmbit europeu seguint les recomanacions de la xarxa ATLAS, una estructura formada per unitats d’intervenció especial policial dels estats membres de la UE i els països associats.

Així, durant aquestes sis setmanes, els policies han pogut entrenar les diverses tàctiques d’intervenció recreant tota mena d’escenaris greus i de risc amb exercicis que els permetran actuar amb la màxima diligència, rigor i planificació en cas que sigui necessària la seva actuació. Les pràctiques s’han dut a terme amb totes les garanties de seguretat en diferents espais, tant interiors com exteriors i en zones urbanes i de muntanya, per a exercitar les diverses situacions i circumstàncies operatives amb les quals podria trobar-se el GIPA. Intervencions en les quals l’especialització, la precisió, la valoració adequada dels fets i del context, la coordinació i el treball en equip són fonamentals.

El GEO ja havia impartit aquesta formació a Andorra amb anterioritat en una ocasió, ja que normalment són els policies andorrans els que es desplacen. És per això que per a tres dels membres actuals del GIPA el curs ha suposat un reciclatge i una actualització de les tècniques i procediments, mentre que el quart membre del grup i els quatre aspirants l’han fet per primera vegada. Els candidats a pertànyer al GIPA, que van superar les proves el passat mes de maig, van començar l’any de formació al setembre i encara hauran d’afrontar diversos reptes els pròxims mesos per a guanyar-se la plaça.

“Tenir l’oportunitat de rebre al país una formació d’aquest nivell amb el GEO és un luxe per al Cos i és possible gràcies a l’estreta col·laboració que existeix entre la Policia d’Andorra i la Policia Nacional espanyola”, asseguren des del servei de l’ordre del Principat.

Formació del GEO espanyol a Andorra (Policia d’Andorra)

La Policia andorrana vol traslladar el seu agraïment a totes les institucions i empreses que han facilitat espais per a fer possible el curs, com són els comuns d’Encamp i la Massana, la Creu Roja, el Lycée Comte de Foix, els Cinemes Illa, Hotansa i Autocars Nadal.