El 34è Concurs de contes de Nadal rep 117 originals

La ministra de Cultura i Esport, Sílvia Riva, ha entregat aquest dijous a la tarda els premis de la 34a edició del Concurs de contes de Nadal. Riva s’ha mostrat satisfeta per la participació al certamen i ha agraït la col·laboració de totes les persones que han fet possible la nova edició.

La ministra ha ressaltat que “és important atrevir-se a participar en un concurs per iniciativa pròpia, sobretot com més grans ens fem perquè els concursos de relats poden ser un trampolí per a més endavant animar-se a escriure una novel·la”. El concurs es va iniciar amb la pretensió de ser una motivació per animar a escriure els més joves.

L’entrega de premis, que s’ha celebrat al vestíbul de la seu del Ministeri a l’antic Hotel Rosaleda, ha premiat un total de 8 contes, contant guanyadors i finalistes, del total de 117 originals que s’han presentat en l’edició d’enguany. La globalitat dels contes presentats enguany es divideixen de la manera següent: 49 en la categoria alevins, 21 en la categoria infantil, 12 en la categoria juvenil i 35 en la categoria adults. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Ludmilla Lacueva, Anna Caballero, Gemma Sampons i Maria José Espinosa.

En la categoria d’adults el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Mariona Bessa pel conte ‘Últims companys de vida’ i ‘Shinigami’ de Jamil Azzouz ha estat guardonat com a finalista. En la categoria juvenil, el primer premi ha estat atorgat a Elsa Giribet per ‘Regalant el Nadal’ i ha quedat finalista, en la mateixa categoria, Andrea Jover per ‘Tornar a començar’. Pel que fa a la categoria infantil el primer premi ha estat per l’obra ‘La llengua que no es parla al Nadal’ de Pol Bescós i ha quedat com a finalista Marc de Visa pel conte ‘Els trolls’. Finalment, en la categoria d’alevins ha quedat guanyadora Celine Crichton per l’obra ‘El retard del Pare Noel’ i com a finalista, Naia Antor per ‘Ni rastre del barret’.

Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros. En el cas dels guanyadors s’enduen un val per un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d’alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils i de 1.000 euros per a la categoria d’adults.