Andorra la Vella adapta l’ordinació tributària i de preus públics a la nova Llei de finances comunals

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la modificació de l’ordinació tributària i de preus públics per adaptar-la a la nova Llei de finances comunals, publicada el 3 de gener i, per tant, amb posterioritat a l’aprovació de l’ordinació comunal que ara es modifica. El canvi principal és que alguns dels preus públics, com el consum d’aigua o les reserves d’estacionament i gual, ara passen a ser taxes. Són canvis de caràcter tècnic que no suposaran cap modificació respecte dels preus aprovats el desembre passat.

En la modificació tributària, això sí, s’han introduït exoneracions per als locals d’oci nocturn, que han hagut de patir tancaments a causa de la pandèmia, i per tant, se’ls aplicaran bonificacions i no hauran de pagar les taxes comunals corresponents a 1 any i 40 dies (és a dir, tot el 2021 i fins a la reobertura dels mateixos d’aquest febrer).

A la mateixa sessió de Consell de Comú, s’ha aprovat la incorporació al pressupost del 2022 d’11,3 milions de romanents de l’exercici anterior. Correspon a inversions compromeses el 2021 però que encara no s’han liquidat perquè són obres que encara no han finalitzat. Cal destacar les inversions de 3,8 milions als Serradells; 1,4 milions del Centre interactiu de la Bicicleta; la renovació dels parquímetres per 495.000 euros, l’accés a l’aparcament del Centre històric (400.000), la renovació dels 3 ascensors de l’aparcament Centre Ciutat (378.000) i de Ciutat de Valls (270.000), el Centre d’Art (330.000) o les reformes dels carrers Verge del Remei i Roger Bernat III (180.000).

Per últim, també s’ha aprovat el reglament de nomenament, organització i funcionament de la Comissió consultiva, un òrgan de consulta i participació dels treballadors de la corporació sobre les polítiques de recursos humans que s’apliquin al Comú.

Segons estableix el text, la Comissió té la funció d’emetre informes sobre noves normes relacionades amb el personal del Comú i també pot recomanar al Comú l’adopció de mesures per millorar el funcionament i les condicions de treball. La Comissió, que té un mandat de 3 anys, està integrada pel director o responsable de Recursos Humans, un representant de cada grup funcionarial (A, B i C) escollit entre els treballadors, tres representants del personal designats per les associacions o sindicats del Comú, i un secretari.

El reglament que s’ha aprovat avui s’ha treballat de manera conjunta amb el departament de Recursos Humans i l’actual Comissió consultiva.