Educació crearà un nou premi per a incentivar als escolars a parlar de les seves lectures

El nou premi pretén incentivar als escolars del país a parlar de les seves lectures (SFGA)

Amb la voluntat de millorar els hàbits lectors dels alumnes, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats crearà un nou premi “Què llegeixo?”, amb la col·laboració de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). Amb aquesta eina educativa es pretén incentivar als escolars del país a parlar de les seves lectures a través de petites produccions audiovisuals que es penjaran en un canal específic per a joves de l’ANA. Ho ha avançat el titular del ministeri, Ladislau Baró, durant la quarta Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el Foment de la Lectura, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El nou guardó s’entregarà durant la pròxima edició d’aquestes jornades educatives.

El ministre Baró ha destacat la correlació positiva entre uns bons hàbits de lectura i el rendiment acadèmic, i ha afegit que “el que és evident és que volem que els alumnes llegeixin de la manera que els resulti més atractiva per a ells. En aquest sentit, ja ho recullen els eixos de treball del Pla de Foment de la Lectura, que són la lectura acadèmica i la lectura recreativa (per oci), la lectura digital i noves formes de llegir, així com la socialització de la lectura”.

La jornada ha arrancat amb una formació a través de dos tallers per a docents relacionats amb el foment de la lectura que han abordat com fer vídeos curts per a recomanar llibres; i un altre de com construir un relat negre amb els alumnes. A la segona part, han tingut lloc les presentacions d’experiències per al foment de la lectura per part dels centres guanyadors del premi +Lectors, que celebra la primera edició. Per a concloure l’acte, s’ha fet el lliurament dels premis dels concursos Les set claus i WhatsApp relats, un concurs interpirinenc de microrelat per WhatsApp.

A més, la jornada ha comptat amb una xerrada a càrrec de l‘escriptor de literatura juvenil i per adult jove, Eloy Moreno. En paral·lel, s’ha celebrat la segona fira de literatura infantil i juvenil en què participen actors de l’àmbit del llibre com són les associacions d’editors, la xarxa de biblioteques públiques, i les llibreries; i, també el públic de l’àmbit escolar amb alumnat i famílies, docents i equips directius de les escoles, tècnics i quadres directius de l’àmbit educatiu.

L’objectiu de la Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura s’emmarca en el Pla de Foment de la Lectura entre els escolars d’Andorra 2021-2025. Aquest pretén millorar els hàbits lectors dels alumnes, ampliar la socialització de la lectura, equilibrar els usos lectors entre gèneres i fomentar el gust per la lectura, a partir de la constatació que hi ha una correlació positiva entre bons hàbits de lectura i rendiment acadèmic.