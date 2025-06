S’obre la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2025-2026

Un pare portant els nens a l’escola (SFGA)

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2025-2026 amb un triple objectiu: garantir el dret a l’educació a tots els alumnes, compensar les desigualtats econòmiques i socials que puguin existir i incentivar la continuïtat de l’estudi. La dotació econòmica per a la cobertura d’aquestes beques és d’1,35 milions d’euros.

La convocatòria s’adreça a alumnes que cursen els nivells educatius de maternal, de primera i de segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l’educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius espanyol i francès impartits en centres públics a Andorra. També inclou la formació professional no superior a l’estranger que no s’imparteix en centres públics ubicats al Principat.

Els ajuts a l’ensenyament inclouen beques a la matrícula, al material, al menjador escolar, al transport escolar, a l’esquí extraescolar, i també a la matrícula, a la manutenció, al material, al desplaçament i la matrícula per estudis fora d’Andorra.

Les famílies interessades a accedir a algun dels ajuts a l’estudi poden presentar la sol·licitud de l’11 de juny al 14 de juliol, per via telemàtica a la pàgina web de www.e-tramits.ad, o presencialment al Servei de Tràmits del Govern amb cita prèvia o als Serveis de Tràmits dels comuns.