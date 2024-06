Conveni amb Encamp per a incrementar el parc d’habitatge a preu assequible al Pas

Visita a un dels pisos de la Solana (SFGA)

El Govern i el Comú d’Encamp han signat aquest dijous, just després del Consell de Comú que ha tingut lloc al Pas de la Casa, el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge, pel qual el Comú posa a disposició del Govern les 15 unitats immobiliàries que hi ha a l’edifici de la Solana del Pas de la Casa per tal de gestionar-los dins del parc d’habitatge públic a preus assequibles del Govern.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha felicitat i agraït al Comú d’Encamp la col·laboració i sensibilitat en matèria d’habitatge. La ministra ha destacat que “és un dia important perquè és la primera cessió de pisos a preu assequible que es podran començar a adjudicar i un pas decidit per a posar pisos al mercat”. Marsol ha explicat el procediment que se seguirà, cedint la gestió a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i pugui fer l’oferta dels primers pisos entre els inscrits al registre, fins i tot abans que els 27 pisos de l’edifici Tobira d’Andorra la Vella”.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “aquests habitatges han estat donant cobertura durant molt temps a la problemàtica de l’habitatge dels treballadors temporers” del sector terciari amb la voluntat de col·laborar amb el teixit empresarial per a fer front a aquesta circumstància conjuntural del sector immobiliari, i alhora per a afavorir les condicions dels treballadors temporers.

La cònsol ha afirmat que “ara fem un pas més” per a que siguin ser ocupats durant tot l’any i per tant “contribueixin a incrementar el parc d’habitatge públic a preu assequible per a persones residents”. La cònsol ha explicat que si per les característiques d’aquests habitatges no són d’interès per als residents que compleixin amb els requisits establerts pel reglament, “s’ha previst una clàusula perquè el Comú els pugui posar a disposició dels temporers” una altra vegada la propera temporada, i evitar així que quedin buits si abans de l’1 de novembre no han estat adjudicats.

El conveni té una durada de cinc anys, des de la signatura del contracte amb l’adjudicatari i preveu que el Govern pugui delegar aquesta encomana de gestió en favor de l’Institut Nacional de l’Habitatge

Els preus dels habitatges aniran entre els 470 i els 825 en funció del nombre de metres quadrats i/o habitacions, que poden ser d’1, 2 o 3 habitacions. Mas també ha assenyalat que la mitjana del preu per metre quadrat és de 9,70 euros/m2. Els habitatges disposen també d’aparcament i traster a un preu mensual de 80 euros per qui els vulgui arrendar conjuntament amb l’habitatge.

Les condicions per a accedir a aquests habitatges venen regulades pel Decret 115/2024, del 28-2-2024, d’aprovació del Reglament d’accés, adjudicació i gestió del parc públic d’habitatges a preu assequible.

Després de la signatura del conveni la ministra i la cònsol han encapçalat una visita a l’edifici de la Solana on s’han pogut veure tres dels pisos que es posen a disposició del parc d’habitatges.