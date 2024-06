L’Alt Urgell vol debatre amb Andorra la problemàtica de l’habitatge

Panoràmica de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) crearà pròximament una taula de treball per a tractar la problemàtica d’accés a l’habitatge, especialment als municipis més propers a Andorra. La proposta es presentarà al proper Consell d’Alcaldes, que haurà de decidir qui en formarà part i com s’integrarà la presència del Principat en el debat que es promourà sobre la crisi immobiliària i l’increment de preus.

La presidenta del CCAU, Josefina Lladós, va explicar la setmana passada al ple de l’ens que l’espai de reflexió es planteja a instàncies del Pla Estratègic de l’Habitatge. Així, va remarcar que és un pas previ necessari per a trobar solucions a la manca de pisos i immobles tant de compra com de lloguer a la comarca, “a causa principalment de la pressió immobiliària del país veí“. Lladós va alertar que “la situació actual és molt greu, ja que hi ha professionals que arriben a l’Alt Urgell, com ara metges, mossos o mestres, que no troben lloc on viure, així com estudiants i joves”.

La presidenta comarcal constata que municipis fronterers estan absorbint “no només l’impacte de persones immigrants que s’han de desplaçar fins a la zona d’influència d’Andorra, sinó també gent del propi país que ha de creuar la frontera en no poder fer front als preus andorrans”. I conclou: “És un fet del qual el Govern del Principat n’és conscient i que cal encarar”, tot preguntant-se de què serveix tenir serveis o oferta formativa si trobar un pis després és molt complicat. A tall d’exemple, Lladós va especificar que un immoble que abans de la pandèmia costava 300 euros, ara en costa 600.

En relació amb la taula de treball sobre l’habitatge, el portaveu de Compromís-Candidatura de Progrés, Jordi Nadal, s’hi va mostrar escèptic. “Ja fa molt de temps que es fan proves pilot i estudis, i no ha servit de res; les solucions pràctiques imminents són difícils”, va assenyalar. En aquest sentit, Nadal considera necessari superar limitacions urbanístiques i “desencallar projectes i afavorir que apareguin habitatges a tots els pobles”. Finalment, el conseller comarcal es mostra a favor de compartir el creixement amb Andorra i aprofitar-se de les oportunitats sense anar a remolc. “Hem de ser nosaltres qui decidim què cal fer en aquest àmbit”, subratlla.

Des de la CUP, Gisela Sellés creu que la mesura és positiva perquè és una qüestió que preocupa la ciutadania i afecta tota la comarca. “Cal abordar-la per a revertir la problemàtica i poder donar sortida a la demanda especialment dels joves que busquen habitatge i que no el troben per motius econòmics i d’oferta”, va dir.