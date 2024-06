Casal pregunta per l’acceptació de l’article 22 de la Carta Social Europea

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal (PS)

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat aquest dimecres, dia 19 de juny, una pregunta oral a Sindicatura, amb caràcter urgent i adreçada al Govern, que es formularà a la sessió prevista per a demà dijous, a les 16 hores, al Consell General.

La qüestió de la consellera general socialdemòcrata tracta sobre l’article 22 de la Carta Social Europea -el qual tracta la garantia que treballadors i els seus representants participin en la presa de decisions sobre la protecció de la salut i de la seguretat a l’empresa, així com prendre part en els processos de millora de les condicions de treball i organització de serveis socials i socioculturals de la companyia- i la seva acceptació per part de Govern.

És per aquest motiu que Casal demana, vist que encara queden altres articles de la Carta Social Europea revisada per a acceptar per part de l’executiu, per què només es proposa l’acceptació de l’article 22.