La carretera de Beixalís, tallada al trànsit els matins dels caps de setmana de juliol i agost

Aquest estiu el Comú d’Encamp no permetrà l’accés rodat de vehicles a motor, durant els caps de setmana, a la carretera de Beixalís. La prohibició només afectarà 4 hores als matins i serà immediata ja que la mesura entrarà en vigor el proper dilluns, dia 1 de juliol. La restricció serà efectiva fins al primer dia de setembre i, quant als horaris de tancament, aquests seran de les 8 del matí a les 12 del migdia.

La prohibició temporal de circular no afecta, com és obvi, als vehicles dels serveis d’emergències, ni tampoc de l’administració. Tampoc hauran de patir pels talls de la via els ciutadans que tinguin l’habitatge o terrenys a la zona en qüestió. La mesura beneficiarà les persones que facin activitat física, com ara ciclisme i, a més, hi haurà una reducció d’emissions contaminants.